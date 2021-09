Akhir Pekan, IHSG Diperkirakan Melanjutkan Penguatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tim Riset Samuel Sekuritas Indonesia memprediksi pada perdagangan akhir pekan ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan kembali melanjutkan penguatan.Penguatan tersebut dipicu oleh pergerakan bursa global dan regional yang positif, serta kenaikan beberapa harga komoditas yang menjadi perhatian untuk saham-saham berbasis komoditas."IHSG kami perkirakan bergerak menguat mengikuti bursa global dan regional," katanya dalam riset harian, Jumat, 24 September 2021.Tercatat pada pagi pasar regional dibuka menguat, Nikkei menguat 1,65 persen dan Kospi menguat 0,45 persen.Sedangkan, bursa saham Amerika Serikat semalam juga ditutup menguat. Dow Jones menguat 1,48 persen, S&P500 menguat 1,21 persen, dan Nasdaq menguat 1,04 persen.Penguatan bursa tersebut disebabkan oleh sikap investor yang sudah mengantisipasi keputusan The Fed dalam pengurangan pembelian obligasi akhir tahun ini, namun tetap mempertahankan suku bunga di level rendah, serta kekhawatiran kasus Evergrande yang mereda dengan menyelesaikan pembayaran obligasi lokal.Sementara dari pasar komoditas, mayoritas komoditas mengalami penguatan. Harga minyak Brent ditutup pada level USD77,25 per barel atau menguat 1,4 persen, harga minyak WTI di level USD73,22 per barel atau melemah tipis 0,1 persen.Lalu harga Newc coal di level USD189,3 per ton atau menguat 3,6 persen, harga CPO sebesar 4.452 ringgit Malaysia per ton atau menguat 2,8 persen, harga nikel sebesar USD19.425 per ton atau menguat 1,5 persen, dan harga timah sebesar USD35.550 per ton atau menguat 1,1 persen.