Ini Penyebab Rupiah Menguat ke Rp15.430/USD

Jakarta: Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan mata uang rupiah di akhir perdagangan Rabu. Rupiah naik ditopang oleh menguatnya ekspektasi pasar, kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed akan lebih dovish ke depan.Melansir Antara, pada penutupan perdagangan Rabu, 27 Desember 2023, mata uang rupiah naik 54 poin atau 0,35 persen menjadi Rp15.430 per USD dari penutupan sebelumnya sebesar Rp15.484 per USD.Begitu pula dengan Kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Rabu meningkat ke posisi Rp15.414 per USD dari posisi sebelumnya Rp15.489 per USD."Pasar meyakini The Fed akan mulai menurunkan tingkat suku bunga acuannya lebih cepat atau pada kuartal I-2024," kata Josua.Meningkatnya ekspektasi pasar tersebut menyebabkan indeks dolar AS cenderung terus melemah dalam dua pekan terakhir, sehingga memberikan penguatan terhadap rupiah. Data terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal III-2023 tidak sekuat yang terindikasi sebelumnya.Produk domestik bruto (PDB) riil Amerika Serikat (AS) melampaui ekspektasi, dan mencatat peningkatan sebesar 4,9 persen secara year on year (yoy) pada kuartal III-2023 atau dibawah konsesus analis sebesar 5,2 persen.Data inflasi Indeks Harga Belanja Personal (Personal Consumption Expenditure/PCE) Amerika Serikat (AS) yang lebih lemah memperkuat keyakinan The Fed tak akan menaikan suku bunga lagi.Inflasi PCE AS pada November 2023 tercatat sebesar 2,6 persen secara year on year (yoy), lebih rendah dari perkiraan konsensus sebesar 2,8 persen. Sedangkan inflasi PCE inti AS secara month on month (mom) hanya naik 0,1 persen dibandingkan dengan ekspektasi sebesar 0,2 persen.