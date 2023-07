Dolar Menguat Tipis, Rupiah Dibuka di Level Rp15.033/USD

Baca juga: Kebijakan Moneter BI Diharap Jaga Stabilitas Rupiah dan Sistem Keuangan





Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah (kurs rupiah) terhadap dolar Amerika Serikat pada Rabu pagi melemah 0,24 persen atau 35 poin ke level Rp15.033 per USD. Pada penutupan kemarin rupiah berhasil berada di level Rp14.998 per USD.Lalu, mengacu data Bloomberg pukul 09.27 WIB, rupiah terus melemah 46 poin atau 0,31 persen menuju level Rp15.044 per USD. Hari ini rupiah akan bergerak dikisaran level Rp15.030 sampai Rp15.046,5 per USD.Sementara jika mengacu data Yahoo Finance rupiah berada di posisi Rp15.039 per USD, melemah 50 poin atau 0,33 dari penutupan perdagangan kemarin. Rupiah hari ini diperkirakan akan bergerak di level Rp14.989 sampai Rp15.039 per USD.Dolar AS naik tipis terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan, saat pertemuan kebijakan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dimulai dengan para pedagang memperkirakan Fed akan menaikkan suku bunganya 25 basis poin.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,06 persen menjadi 101,4045 pada akhir perdagangan.