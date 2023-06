Awal Pekan, Berikut Prediksi IHSG dan 3 Saham Cuan!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ajaib Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini atau di awal pekan bergerak di kisaran 6.670-6.740. Sedangkan pada akhir pekan lalu, Jumat, 16 Juni, indeks acuan saham Indonesia ditutup melemah 0,23 persen atau minus 15,24 poin di level 6.698,54."Dari Tanah Air, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 akan mencapai kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen," sebut Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih, dikutip dari riset hariannya, Senin, 19 Juni 2023.Ia menambahkan proyeksi ini lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi pemerintah yang telah sepakat dengan DPR RI pada kisaran 5,1 persen hingga 5,7 persen pada 2024. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan proyeksi BI yang lebih konservatif tersebut mengingat ketidakpastian global yang masih sangat tinggi."Situasi inflasi yang masih tinggi di AS juga mendorong suku bunga kebijakan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Meskipun demikian, menurut Destry, ada angin segar dari perbaikan ekonomi Tiongkok dan India," tuturnya.Dari mancanegara, tambahnya, produksi industri di Amerika Serikat (AS) meningkat sebesar 0,2 persen YoY pada Mei 2023, menyusul kenaikan 0,4 persen yang direvisi naik pada April 2023. Sektor pertambangan melonjak lima persen namun sektor utilitas turun 3,8 persen dan manufaktur turun 0,3 persen.Dari Asia, Bank of Japan (BOJ) mempertahankan suku bunga jangka pendek tidak berubah pada minus 0,1 persen dan imbal hasil obligasi Pemerintah Jepang selama 10 tahun di sekitar nol persen. BOJ juga tidak membuat perubahan pada batas 0,5 persen yang ditetapkan untuk pembelian obligasi."Namun di sisi lain, Investasi obligasi oleh Jepang di luar negeri sampai dengan 10 Juni 2023 meningkat sebesar 14,70 miliar Yen," tuturnya.Buy: Rp1.800TP: Rp1.855Stop loss: Rp1.740MAPI dalam major trend bergerak bullish, dalam jangka pendek berpotensi adanya bullish reversal dengan candlestick dragonfly doji. Stochastic oscillator di area oversold dan MACD line di atas centerline. Angka inflasi tahunan pada Mei 2023 yang terjaga di level empat persen menjadi pendorong penguatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Mei 2023 yang tercatat di level 128,3 poin, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 126,1 poin.Buy: Rp2.020TP: Rp2.070Stop loss: Rp1.980EXCL dalam jangka pendek bergerak sideways tertahan di atas MA20. Indikasi menguat ditopang oleh stochastic oscillator di area oversold, serta MACD bar histogram dalam momentum akumulasi. Pada 2023, EXCL menganggarkan belanja modal senilai Rp8 triliun. Per Maret 2023 total belanja modal yang terealisasikan senilai Rp1,4 triliun yang dialokasikan untuk menambah 11 ribu BTS dan membangun infrastruktur jaringan.Buy: Rp2.720TP: Rp2.780Stop loss: Rp2.650MYOR dalam major trend bergerak bullish di atas MA20 dan MA100. Stochastic oscillator berpotensi golden cross dan MACD bar dalam momentum positif. MYOR akan membagikan dividen sebesar Rp782,5 miliar atau setara dengan Rp35 per saham. Harga komoditas yang melandai jadi katalis positif untuk MYOR karena beban Cost of Good Manufactured (COGM) akan turun.