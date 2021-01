2021, BTN Jaga NPL di Level Rendah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Plt Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menuturkan pada 2021 menjadi momentum untuk bekerja lebih baik dan membawa hasil melebihi harapan.Menurut dia perseroan juga akan membangun portofolio yang berkualitas tinggi dengan menjaga tingkat non performing loan (NPL) yang rendah. Sehingga perseroan akan menjadi inovator digital dan home of Indonesia Best Talent."Tahun ini, kami pun akan melanjutkan adaptasi dan transformasi menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru," ujar Nixon di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2021.Menurut Nixon, perseroan akan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan mimpi menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada 2025.Dia mengatakan untuk mencapai target tersebut, perseroan telah mengharmonisasikan langkah dan strategi, melipatgandakan perolehan dana murah, membuat akses pemilikan rumah kian mudah, dan membangun one stop financial solution untuk konsumen dan bisnis yang terkait perumahan.Selain itu dirinya memproyeksikan sektor properti akan menunjukkan kebangkitan pada 2021. "Kami memproyeksikan vaksinasi akan menjadi suntikan angin segar untuk sektor properti," ujarnya.Sejalan dengan proyeksi tersebut, perseroan juga mewujudkan komitmen untuk terus mendukung sektor perumahan sekaligus menyemarakkan perayaan HUT ke-71 BTN dengan menggelar Lomba Karya Tulis dan Foto Jurnalistik."Media massa merupakan partner kerja bagi BTN. Kami berharap dapat terus berjalan beriringan bersama, terutama dalam rangka mengkomunikasikan tentang apa yang sudah dan akan dilakukan oleh BTN dalam pemulihan dan perbaikan ekonomi nasional," ujar Nixon.Adapun tema khusus yang diangkat dalam lomba tersebut adalah "71 Tahun BTN Melayani Pembiayaan Perumahan sebagai Lokomotif Ekonomi Nasional". Kompetisi ini dimulai Senin 25 Januari dan berakhir 18 Februari 2021.(AHL)