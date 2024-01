Pembukaan Perdagangan, IHSG Langsung Menguat Jelang Rilis Inflasi

Advertisement

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi bergerak menguat menjelang rilis inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Selasa, 2 Januari 2024.IHSG dibuka menguat 37,32 poin atau 0,52 persen ke posisi 7.268,06. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 7,04 poin atau 0,73 persen ke posisi 969,18.Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain Indeks Hang Seng melemah 191,95 poin atau 1,13 persen ke 16.855,43, Indeks Shanghai menguat 12,37 poin atau 0,08 persen ke 2.972,56, dan indeks Straits Times menguat 4,26 poin atau 0,13 persen ke posisi 3.236,01."Data inflasi, PMI, dan debat capres diperkirakan akan menggerakkan sentimen hari ini," sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dilansir Antara, Selasa, 2 Januari 2024.Para pelaku pasar bersiap menghadapi berbagai tantangan baru di pasar keuangan pada 2024, yang merupakan tahun politik.Pada Selasa ini, S&P Global dan sejumlah lembaga akan mengumumkan data PMI Manufaktur untuk Desember 2023 untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia.Seperti diketahui, PMI Indonesia menguat ke level 51,7 pada November 2023, atau meningkat 0,2 poin dari 51,5 pada Oktober 2023.Selain itu, pada hari ini Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data inflasi Desember 2023 sekaligus sepanjang 2023, yang diperkirakan akan melonjak ke angka 0,5 persen month to month (mtm) dan 2,72 persen year on year (yoy).Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat (AS), dan secara tahunan Wall Street mencatatkan kenaikan besar sepanjang 2023 yang dapat memberikan dorongan bagi 2024.Kemudian, S&P 500 mengakhiri 2023 dengan mencatatkan kenaikan kenaikan tahunan lebih dari 24 persen. Indeks acuan tersebut juga mendekati rekor penutupan tertinggi pertamanya dalam waktu sekitar dua tahun.