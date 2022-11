IHSG Rawan Profit Taking, Saham ASII, GOTO, hingga TLKM Direkomendasikan Analis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. PT Astra International Tbk (ASII)

2. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

3. PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB)

4. PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN)

5. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)

6. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)

(ANN)

Jakarta: Peluang rebound bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai terbatas. IHSG pun rawan mengalami aksi ambil untung alias profit taking.Namun, menurut Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar, IHSG masih berada dalam trend bullish selama di atas 6.995.Secara teknikal, indikator MACD menunjukkan bullish, stochastic weak bullish, di atas support 6.980, candle inside day."Perkiraan range hari ini yakni direntang 7.020-7.120,” kata Andri dalam risetnya, Kamis, 10 November 2022.Research Analyst BNI Sekuritas Maxi Liesyaputra mengatakan, indeks bursa regional Asia Pasifik mengalami pergerakan yang beragam. Indeks Nikkei dan Hang Seng mengalami koreksi, sementara Kospi dan TSEC Weighted Index menguat.Investor menunggu hasil midterm election di Amerika Serikat (AS). Sementara Tiongkok melaporkan inflasi 2,1 persen year on year (YoY) pada Oktober 2022, di bawah ekspektasi.Hasil midterm election AS tidak memberikan jawaban yang jelas tentang siapa yang akan mengendalikan Kongres. Investor juga menanti rilis data inflasi AS hari ini untuk periode Oktober 2022.Berikut rekomendasi saham dari BNI Sekuritas untuk perdagangan hari ini:Rekomendasi: BUY Rp6.475-Rp6.550.Target Rp6.700, Rp6.825.Stop loss di bawah Rp6.200.Rekomendasi: BUY Rp195-Rp198.Target Rp206, Rp210.Stop loss di bawah Rp189.Rekomendasi: BUY IF BREAK Rp900.Target Rp950, Rp935.Stop loss di bawah Rp850.Rekomendasi: BUY IF BREAK Rp170.Target Rp178, Rp186.Stop loss di bawah Rp159.Rekomendasi: SPECULATIVE BUY target Rp4.260, Rp4.280.Stop loss di bawah Rp4.100.Rekomendasi: TRADING BUY target Rp6.050, Rp6.100.Stop loss di bawah Rp5.750.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.