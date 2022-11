Sequis Financial Bidik Premi Meningkat 20% dari Kerja Sama dengan PermataBank

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Direktur Retail Banking PermataBank Djumariah Tenteram berharap kerja sama yang terjalin dengan Sequis Financial dapat memperluas variasi produk dan layanan proteksi asuransi bagi masyarakat Indonesia yang dapat diakses secara mudah. Hal itu melalui relationship manager PermataBank dan juga mobile banking app, PermataMobile X."Produk PermataKPR yang kami hadirkan bagi semua segmen dan generasi telah membantu banyak nasabah untuk memiliki hunian idaman mereka. Kami ingin memperkuat komitmen tersebut melalui kerja sama dengan Sequis Financial," kata Djumariah, dilansir dari keterangan tertulisnya, Selasa, 8 November 2022.Presiden Direktur Sequis Financial Edisjah saat peluncuran kerja sama pemasaran fasilitas Asuransi Jiwa Kredit (AJK) dari Sequis Financial untuk nasabah PermataBank menambahkan produk ini akan dipasarkan melalui saluran distribusi bancassurance PermataBank yang tersebar di seluruh Indonesia.Dengan adanya kerja sama ini, tambahnya, Sequis Financial memproyeksikan peningkatan pendapatan premi lebih dari 20 persen. Kerja sama AJK dengan PermataBank, lanjutnya, adalah komitmen Sequis Financial untuk menyediakan perlindungan atas kepemilikan aset nasabah yang dibiayai dari pinjaman bank."AJK yang kami sediakan preminya terjangkau dan berguna sebagai alat lindung nilai dari risiko kewajiban ahli waris melunasi sisa cicilan KPR yang disebabkan oleh debitur yang tutup usia selama masa tenor pinjaman KPR," sebut Edisjah.Adapun kerja sama yang dimulai pada 2022 ini akan memperluas manfaat dan jangkauan nasabah bagi kedua belah pihak. Diharapkan pula memberi keuntungan di masa-masa yang akan datang.