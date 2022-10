Gerak Rupiah Flat, Pelaku Pasar Cemaskan Inflasi AS

Baca juga: Dolar Bungkam 6 Mata Uang Utama Jelang Rilis Inflasi AS

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada Rabu sore bergerak relatif datar seiring pelaku pasar yang menanti rilis data inflasi Amerika Serikat (AS). Rupiah ditutup menguat tipis satu poin atau 0,01 persen ke posisi Rp15.357 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.358 per USD."Pelaku pasar masih menunggu pengumuman inflasi AS. Namun secara umum ekspektasi pasar mengenai inflasi, menyusul panasnya situasi politik di Eropa, masih meningkat," kata analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Revandra Aritama, dilansir Antara, Rabu, 12 Oktober 2022.Menurut Revandra, permintaan terhadap energi meningkat seiring dengan mulai mendekati musim dingin di Eropa dengan imbasnya inflasi energi juga meningkat."Dengan situasi ini, ekspektasi pengetatan kebijakan moneter meningkat sehingga indeks dolar AS kembali terangkat," jelasnya.Pelaku pasar cemas mengantisipasi laporan inflasi utama AS yang diperkirakan akan menunjukkan tekanan harga tetap kuat.Para pedagang menanti indeks harga konsumen AS September yang akan dirilis besok untuk melihat indikasi terbaru tentang seperti apa gambaran inflasi.Di sisi lain, ada laporan dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang mengatakan negara-negara yang mewakili sepertiga dari produksi dunia bisa berada dalam resesi tahun depan. IMF juga memangkas perkiraan pertumbuhan global 2023.Apapun, rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp15.365 per USD. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp15.354 per USD hingga Rp15.388 per USD.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Rabu melemah ke posisi Rp15.373 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp15.362 per USD.