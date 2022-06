Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SUR)

Washington DC: The Federal Reserve (The Fed) menyatakan kenaikan suku bunga ke depannya bergantung seberapa cepat inflasi Amerika Serikat (AS) turun. Gubernur Bank Sentral AS, Jerome Powell, menyatakan kebijakan ini di hadapan Kongres pada Rabu, 22 Juni 2022Pihaknya akan terus memantau dalam tiap pertemuan beberapa bulan ke depan. The Fed sebelumnya resmi menaikkan suku bunga sebanyak 75 basis poin.“Selama beberapa bulan mendatang, kami akan mencari bukti kuat bahwa inflasi bergerak turun, konsisten dengan inflasi yang kembali ke dua persen,” kata Powell dalam tayangan Zona Bisnis di Metro TV, Kamis, 23 Juni 2022.Kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi dikhawatirkan dapat mengarahkan ekonomi AS ke jurang resesi. Peengambilan keputusan akan didasarkan pada data yang masuk dan prospek ekonomi yang berkembang.Sementara itu, Powell menegaskan saat ini ekonomi AS sangat kuat dan dalam kondisi yang baik untuk menahan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Namun, akibat inflasi yang lebih tinggi jutaan rumah tangga AS mengalami kesulitan. Untuk itu, menaikkan suku bunga merupakan prioritas utama The Fed.