Pelemahan Rupiah Mulai Mereda, Bertengger di Rp14.822/USD

(AHL)

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini berbalik menguat. Mata uang Garuda ini sempat tertekan selama beberapa hari terakhir.Mengutip Bloomberg, Selasa, 21 Juni 2022, rupiah menguat 53,5 poin atau setara 0,36 persen menjadi Rp14.782 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.836 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau menguat sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.822 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.779-Rp14.830 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 3,64 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan menguat ke posisi Rp14.825 per USD. Gerak rupiah terpantau stagnan dibandingkan pergerakan sebelumnya.