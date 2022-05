Penguatan Ekonomi Domestik Diyakini Buat Rupiah Bertenaga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diyakini mampu menguat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi ekonomi di dalam negeri yang cukup stabil. Selain itu, juga didukung oleh sikap The Fed yang diramal tak akan terlalu agresif menaikkan suku bunga Adapun nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi dibuka menguat ditopang perekonomian domestik yang membaik. Rupiah pagi ini bergerak menguat 22 poin atau 0,15 persen ke posisi Rp14.591 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.613 per USD."Penguatan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di dalam negeri yang cukup stabil dan membaik, dan respons positif terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan BI yang masih tetap fokus kepada pemulihan ekonomi," kata Analis Bank Mandiri Rully Arya, dilansir dari Antara, Jumat, 27 Mei 2022.Sementara itu, lanjut Rully, dari eksternal pergerakan rupiah dipengaruhi oleh dolar AS yang cenderung melemah. Pada notula rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang dirilis pada Kamis, menunjukkan The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuannya pada beberapa bulan ke depan sebagai upaya menekan inflasi yang tinggi di AS.Beberapa pejabat The Fed memandang target kenaikan suku bunga untuk jangka panjang dapat turun dari ekspektasi sebelumnya dengan level target suku bunga 2,5 persen menjadi target yang rasional menurut mereka."Pernyataan ini menyebabkan aksi beli pelaku pasar terhadap dolar AS nampak tertahan, selain pelaku pasar yang sudah melepas posisi beli dolar AS sejak Mei 2021 lalu," tulis Tim Riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya.Rully memperkirakan rupiah hari ini berpotensi bergerak di kisaran Rp14.610 per USD hingga Rp14.665 per USD. Pada Rabu, 25 Mei, rupiah ditutup menguat 43 poin atau 0,3 persen ke posisi Rp14.618 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.661 per USD.