Emas Antam Merosot Rp9 Ribu/Gram, Ini Daftarnya

Baca juga: Potensi Dapat Investasi USD3,5 Triliun, Biden Pede Ekonomi AS Bisa Keluar dari Krisis





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ANN)

Jakarta: Harga logam mulia keluaran PT Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan hari ini kembali turun setelah menyentuh level tertinggi dalam enam bulan pada perdagangan kemarin.Melansir laman Logam Mulia, Jumat, 6 Januari 2023 harga emas ukuran satu gram kembali di level Rp1,022 juta, turun Rp9.000 dari harga perdagangan sebelumnya Rp1,031 ribu per gram.Sementara untuk harga buyback emas terpantau di Rp925 ribu per gram, juga mengalami penurunan harga Rp9.000 per gram. Sedangkan untuk harga perak hari ini per sattu gram yaitu Rp12.550 per gram, turun Rp150 dari perdagangan hari sebelumnya.Emas batangan 0,5 gram Rp561 ribu.Emas batangan 1 gram Rp1,022 juta.Emas batangan 2 gram Rp1,98 juta.Emas batangan 3 gram Rp2,95 juta.Emas batangan 5 gram Rp4,88 juta.Emas batangan 10 gram Rp9,71 juta.Emas batangan 25 gram Rp24,16 juta.Emas batangan 50 gram Rp48,24 juta.Emas batangan 100 gram Rp96,41 juta.Emas batangan 250 gram Rp240,76 juta.Emas batangan 500 gram Rp481,32 juta.Emas batangan 1.000 gram Rp962,6 juta.Harga emas dunia juga tergelincir pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB) di bawah level psikologis USD1.850. Harga ini menghentikan kenaikan empat hari berturut-turut menyusul aksi ambil untung setelah greenback ( dolar AS ) menguat didorong data ketenagakerjaan yang solid.Mengutip Antara, Jumat, 6 Januari 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange anjlok USD18,40 atau 0,99 persen menjadi USD1.840,60 per ons, setelah diperdagangkan menembus tertinggi sesi di USD1.864,30 dan terendah di USD1.829,90.Emas berjangka terangkat USD12,90 atau 0,70 persen menjadi USD1.859,00 pada Rabu, 4 Januari 2023, setelah melonjak USD19,9 atau 1,09 persen menjadi USD1.846,10 pada Selasa, 3 Januari 2023, dan menguat USD0,20 atau 0,01 persen menjadi USD1.826,20 pada Jumat, 30 Desember 2022.