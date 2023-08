Perdagangan Pagi, Rupiah ke Level Rp15.325/USD

Data inflasi dan tenaga kerja





Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Rupiah bergerak stagnan dengan berada pada level Rp15.325 per USD pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah bergerak dalam rentang Rp15.317 per USD hingga Rp 15.325 per USD.Melansir Investing.com, Selasa, 22 Agustus 2023, mata uang rupiah sudah naik 0,1 bps ke level Rp15.325 per USD. Dolar AS sudah menguat 3,18 persen setahun terhadap rupiah.Sedangkan indeks dolar AS berjangka turun 0,04 persen atau 0,043 bps dengan berada pada level 103,189. Turunnya Indeks dolar AS karena aksi profit taking yang dilakukan investor menyusul penantian pergerakan suku bunga Amerika Serikat (AS).Fokus investor minggu ini sebagian besar tertuju pada Simposium Jackson Hole, di mana Ketua Federal Reserve Jerome Powell diperkirakan akan memberikan lebih banyak sinyal mengenai jalur suku bunga AS.Inflasi AS yang kuat dan data pasar tenaga kerja telah mendorong kenaikan mata uang dolar AS dalam beberapa pekan terakhir saat pasar mulai memperkirakan kemungkinan yang lebih besar untuk kenaikan suku bunga.Kte The Fed Jerome Powell kini diperkirakan akan menjelaskan lebih lanjut tentang rencana suku bunga bank, setelah risalah rapat Fed Juli yang menunjukkan mayoritas pengambil kebijakan mendukung suku bunga yang lebih tinggi untuk menahan inflasi tinggi.Dolar dan treasury yields naik dalam ekspektasi kenaikan suku bunga, yang pada gilirannya menekan aset-aset tanpa imbal hasil lainnya. Naiknya suku bunga telah menurunkan risiko membeli dolar AS.