IHSG Masih Bakal Terkoreksi, Ini Lho 6 Saham yang Masih Cuan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rekomendasi: Buy Rp8.600-Rp8.700 target Rp8.850, Rp8.950.

Stop loss below Rp8.400.

PT Indosat Tbk (ISAT) Rekomendasi: Buy If break Rp6.425, target Rp6.575, Rp6.675.

Stop loss di bawah Rp6.175.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) Rekomendasi: Buy if break Rp3.530 target Rp3.650, Rp3.770.

Stop loss di bawah Rp3.390.

PT Bank Jago Tbk (ARTO) Rekomendasi: Buy if break Rp3.030 target Rp3.170, Rp3.280.

Stop loss di bawah Rp2.870.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Rekomendasi: Buy on support target Rp1.595, Rp1.615.

Stop loss di bawah Rp1.475.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) Rekomendasi trading buy target Rp720/Rp730.

Stop loss di bawah Rp650.

(ANN)

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpeluang terkoreksi, selama di bawah 200 day MA and Candle Inside Day.Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar mengatakan, jika ditutup harian di bawah 6.815, IHSG masih berpeluang koreksi.Menurutnya, IHSG akan bergerak di level resistance berada 6.814-7.019 dan support 6.868-6.778."Perkiraan range direntang 6.850-6.940” katanya dalam riset harian, Jumat, 17 Februari 2023.Ia menjelaskan sebagian besar bursa Asia Pasifik bergerak variatif setelah rilis data penjualan ritel AS yang di atas ekspektasi. Bahkan, Kospi Composite Index menguat signifikan sebesar 1,96 persen.Sementara itu, beberapa bursa yang mengalami koreksi adalah SSE Composite Index, Shenzen Index, dan IHSG.Dari dalam negeri, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di level 5,75 persen, sesuai dengan perkiraan. Jepang juga membukukan defisit neraca perdagangan sebesar 3,5 triliun yen Jepang pada Januari 2023.Sedangkan dari Amerika Serikat (AS), kemarin indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah sebesar 1,26 persen, begitu juga dengan S&P 500 yang turun sebesar 1,38 persen, dan indeks Nasdaq terkoreksi lebih dalam sebesar 1,78 persen.Penurunan indeks terkait dengan laporan inflasi lainnya, yaitu producer price index yang mencapai 0,7 persen month on month pada Januari 2023, di atas ekspektasi. Selain itu initial jobless claims juga turun untuk minggu yang berakhir 11 Februari. Hal ini memungkinkan the Fed untuk mengambil langkah lebih jauh dalam upayanya untuk mengendalikan inflasi.Berikut saham pilihan BNI Sekuritas hari ini: