Lagi-lagi Harga Emas Antam dan UBS Turun, Ini Rinciannya

Berikut rincian harga emas selengkapnya per 15 Juni 2023:





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Harga Emas Dunia Menguat saat Tekanan Inflasi AS Mereda

Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian

(ANN)

Jakarta: Harga logam mulia cetakan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan UBS hari ini kompak mengalami penurunan.Mengacu laman Logam Mulia, Kamis, 15 Juni 2023, harga logam mulia di Butik Antam turun Rp1.000 per gram menjadi Rp1,052 per gram. Sedangkan untuk harga jual kembali (buyback) turun Rp1.000 per gram menjadi Rp933 ribu per gram.Sementara harga emas Antam dan UBS di Pegadaian juga turun, masing-masing sebesar Rp6.000 per gram menjadi Rp1,080 juta per gram dan Rp1,031 juta per gram.Emas batangan 0,5 gram: Rp576 ribu.Emas batangan 1 gram: Rp1,052 juta.Emas batangan 2 gram: Rp2,044 juta.Emas batangan 3 gram: Rp3,041 juta.Emas batangan 5 gram: Rp5,035 juta.Emas batangan 10 gram: Rp10,015 juta.Emas batangan 25 gram: Rp24,912 juta.Emas batangan 50 gram: Rp49,745 juta.Emas batangan 100 gram: Rp99,412 juta.Emas batangan 250 gram: Rp248,265 juta.Emas batangan 500 gram: Rp496,320 juta.Emas batangan 1.000 gram: Rp995,08 juta.Emas batangan 0,5 gram: Rp592 ribu.Emas batangan 1 gram: Rp1,080 juta.Emas batangan 2 gram: Rp2,098 juta.Emas batangan 3 gram: Rp3,121 juta.Emas batangan 5 gram: Rp5,166 juta.Emas batangan 10 gram: Rp10,276 juta.Emas batangan 25 gram: Rp25,561 juta.Emas batangan 50 gram: Rp51,040 juta.Emas batangan 100 gram: Rp102 juta.Emas batangan 250 gram: Rp254,728 juta.Emas batangan 500 gram: Rp509,241 juta.Emas batangan 1000 gram: Rp1,01 miliar.Harga emas UBS 0,5 gram: Rp550 ribu.Harga emas UBS 1 gram: Rp1,031 juta.Harga emas UBS 2 gram: Rp2,044 juta.Harga emas UBS 5 gram: Rp5,050 juta.Harga emas UBS 10 gram: Rp10,047 juta.Harga emas UBS 25 gram: Rp25,066 juta.Harga emas UBS 50 gram: Rp50,027 juta.Harga emas UBS 100 gram: Rp100,014 juta.Harga emas UBS 250 gram: Rp249,958 juta.Harga emas UBS 500 gram: Rp499,327 juta.