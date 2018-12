Bursa Saham AS Berakhir di Wilayah Positif

Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih tinggi dalam sesi perdagangan yang berfluktuasi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Hal itu terjadi di tengah sikap investor yang mencerna sejumlah data ekonomi.Mengutip Xinhua, Jumat, 28 Desember 2018, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 260,37 poin atau 1,14 persen menjadi 23.138,82. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 21,13 poin atau 0,86 persen menjadi 2.488,83. Indeks Komposit Nasdaq naik 25,14 poin atau 0,38 persen menjadi 6.579,49.Pasar melakukan penguatan kembali di Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Ketiga indeks utama membalikkan kerugian awal mereka dan menjadi positif pada penutupan. Dow Jpnes menghapus penurunan 600 poin sebelumnya, karena saham 3M Co. dan IBM mengungguli, menopang indeks.Semua 11 sektor utama di S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan bahan dan industri masing-masing naik 1,85 persen dan 1,24 persen, memimpin para pemenang. Layanan teknologi dan komunikasi maju, berkontribusi pada Nasdaq.Pada data ekonomi, indeks kepercayaan konsumen AS menurun pada Desember, menyusul penurunan moderat pada November, kata Conference Board yang berbasis di New York. Indeks sekarang berdiri di 128,1, dan tidak ada perkiraan.Klaim pengangguran awal AS, ukuran kasar PHK, membukukan 216 ribu pada pekan yang berakhir 22 Desember, penurunan 1.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya, menurut Departemen Tenaga Kerja. Angka itu lebih rendah dari perkiraan pasar. Sebelumnya, ekuitas AS menguat dengan Dow melonjak lebih dari 1.000 poin.(ABD)