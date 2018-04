Emas Dunia Melemah Tipis Akibat USD Melonjak

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange sedikit melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena saham-saham AS naik didukung laba perusahaan yang positif dan dolar AS melayang sedikit lebih tinggi.Mengutip Antara, Rabu, 18 April 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni, turun sebanyak USD1,2 atau 0,09 persen, menjadi ditutup pada USD1.349,5 per ons. Emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS naik maka emas berjangka akan turun.Pasar saham AS ditutup lebih tinggi terbantu reli yang dipicu harapan bahwa Amerika Serikat tidak akan terseret ke dalam konflik yang lebih dalam dengan Suriah. Para investor juga fokus pada beberapa laporan perolehan laba perusahaan yang positif.Indeks Dow naik 0,87 persen menjadi 24.786,63 poin, dan S&P 500 naik 1,07 persen menjadi 2.706,39 poin, sementara Nasdaq naik 1,74 persen menjadi 7.281,10 poin. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,11 persen menjadi 89,526 pada pukul 20.00 GMT.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 11 sen atau 0,66 persen, menjadi menetap di USD16,787 per ons. Platinum untuk penyerahan Juli naik USD8,2 atau 0,88 persen menjadi ditutup pada USD940 per ons.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 213,59 poin atau 0,87 persen menjadi 24.786,63. Indeks S&P 500 bertambah 28,55 poin atau 1,07 persen, menjadi 2.706,39 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 124,81 poin atau 1,74 persen, menjadi 7.281,10 poin.Saham Netflix melonjak 9,19 persen menjadi USD336,06 per saham, setelah penyedia video streaming tersebut melaporkan pertumbuhan pelanggan yang lebih tinggi dari perkiraan. Saham UnitedHealth Group melonjak 3,57 persen menjadi USD238,55 per saham, setelah perusahaan menyampaikan laba dan pendapatan kuartalan yang keduanya mengalahkan konsensus pasar.(ABD)