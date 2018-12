Undang Investor, Perusahaan Yunani Diminta Tingkatkan Tata Kelola

Investor asing dan pejabat Yunani setuju bahwa perusahaan negara Yunani perlu meningkatkan tata kelola mereka, daya saing, dan mengurangi risiko untuk menjadi lebih menarik bagi investor. Hal itu dinilai penting karena berkaitan dengan minat investor menanamkan investasi yang nantinya bisa menggairahkan perekonomian Yunani."Semakin efektif pemerintah dan institusi politiknya dalam mengelola aset dan kewajiban masyarakat, semakin positif kita dalam berinvestasi di negara ini," kata Kepala Japonica Partners, sebuah perusahaan investasi, Paul Kazarian, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu, 8 Desember 2018.Ketua dan CEO perusahaan ekuitas swasta yang berbasis di AS, yang hingga saat ini adalah salah satu investor terbesar dalam obligasi Yunani, mengatakan negara-negara yang melakukan pekerjaan terbaik dalam mengelola neraca mereka, menawarkan risiko terendah untuk investor."Dan kemudian memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan dengan baik yaitu pemasaran, logistik, dan manufaktur. Ini membuat kita lebih tertarik berinvestasi di negara itu. Kami terus melihat Yunani sebagai investasi tambahan," kata Kazarian.Chief Executive Officer Hellenic Corporation of Assets and Participations SA (HCAP) Rania Ekaterinari menambahkan ada tiga kondisi bagi investor meningkatkan pendapatan untuk manajemen aset perusahaan. Kondisi pertama kredibilitas angka-angka keuangan perusahaan negara dan perkiraan mereka selama lima tahun ke depan."Perusahaan tidak dapat mencari kredit tanpa menjelaskan arus kas mereka untuk tiga sampai lima tahun ke depan," kata Ekaterinari.Kondisi kedua adalah perusahaan memiliki kebijakan komunikasi terbuka dan seolah-olah ekstrovert. Kondisi ketiga adalah mereka menggunakan aturan tata kelola perusahaan yang mempromosikan transparansi dan pemantauan internal. Korporasi yang menerapkan standar tinggi pada isu transparansi dan tata kelola perusahaan adalah yang paling menarik investasi.(ABD)