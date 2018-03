Menkeu G20 Sepakat Tarif Trump Hambat Perdagangan Dunia

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 melakukan pertemuan di pekan ini guna membahas cara-cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal itu dilakukan karena tarif impor Amerika Serikat (AS) yang akan datang pada baja dan aluminium memicu terjadinya pembahasan pada pertemuan tersebut.Sebagian besar menteri sepakat bahwa tarif, yang ditetapkan mulai berlaku pada Jumat, terbang di hadapan prinsip sentral ekonomi maju dan berkembang saat ini bahwa tindakan proteksionis hanya menghambat perdagangan dan pertumbuhan. Tentu diharapkan kondisi ini bisa segera dihilangkan."Saya sangat prihatin bahwa fondasi kemakmuran dan perdagangan bebas kami berada di bawah ancaman. Proteksionisme bukan jawaban atas kesulitan waktu kita. Situasinya serius," kata Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz, seperti dikutip dari Xinhua, Jumat, 23 Maret 2018.Menteri Ekonomi Spanyol Roman Escolano juga menyuarakan sentimen itu ketika berbicara kepada wartawan pada penutupan pertemuan dua hari. Ia menjelaskan sebagian besar peserta berbagi pendapat bahwa proteksionisme adalah kesalahan sejarah yang besar."Dan masyarakat internasional harus mempertahankan kepercayaannya pada tatanan multilateral, yang kami telah butuh bertahun-tahun untuk membangunnya," kata Escolano.Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan tarif 25 persen yang tinggi pada baja dan 10 persen pada aluminium untuk melindungi industri nasional. "Alih-alih memilih langkah anti perdagangan semacam itu, AS seharusnya berusaha menyiarkan kekhawatirannya di arena multilateral WTO, tidak dalam kerangka tindakan sepihak," kata Escolano.Mengacu pada komunike gabungan yang dikeluarkan pada akhir pertemuan G20, Escolano mengatakan, Spanyol bergabung dengan Uni Eropa dan banyak negara lain yang berpartisipasi dalam pesan yang sangat penting tentang kekhawatiran dan penolakan eskalasi proteksionis karena tindakan ini."Spanyol bertaruh pada pembukaan ekonomi dan meningkatkan perdagangan dengan Amerika Latin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.Sedangkan Kepala Delegasi Tiongkok Zhou Xiaochuan di pertemuan G20 mengatakan Tiongkok akan terus mendukung multilateralisme dan untuk memperkuat kerja sama dengan semua pihak dalam perdagangan terbuka.Dia menunjukkan bahwa pada pertemuan sebelumnya, terutama selama masa krisis keuangan, ancaman terbesar terhadap ekonomi dunia berasal dari risiko keuangan atau fiskal, tetapi tahun ini proteksionisme perdagangan muncul sebagai perhatian terbesar bagi anggota G20 dan berperan sebagai risiko terhadap pertumbuhan ekonomi global.(ABD)