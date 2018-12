Pertemuan OPEC Berakhir Tanpa Keputusan Pengurangan Produksi

Tidak ada keputusan pengurangan produksi minyak diumumkan setelah pertemuan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) di Wina, Austria, pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Organisasi minyak OPEC akan bernegosiasi dengan para sekutunya termasuk Rusia pada Jumat waktu setempat."Kami masih ingin Rusia untuk memotong sebanyak mungkin," kata Menteri Energi Saudi Khalid al-Falih kepada wartawan, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 7 Desember 2108. Permintaan Khalid itu karena tidak ada keputusan yang diumumkan setelah pertemuan.OPEC diperkirakan menyetujui jumlah pemotongan produksi minyak dalam pertemuan Kamis 6 Desember, namun tidak ada pengumuman tentang kesepakatan pengurangan produksi minyak setelah beberapa jam pertemuan para pemompa minyak itu, dan pertemuan pers yang dijadwalkan dibatalkan.OPEC akan membahas pemotongan produksi minyak gabungan dengan produsen Non-OPEC, termasuk Rusia pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Menteri Saudi mencatat sebelum pertemuan bahwa para produsen minyak sedang mencari pengurangan produksi yang cukup untuk menyeimbangkan pasar.Di sisi lain, menambah dampak negatif, Amerika Serikat membukukan kenaikan dramatis dalam ekspor minyak mentahnya menjadi lebih dari 3,2 juta barel per hari pekan lalu, menurut laporan mingguan Badan Informasi Energi AS pada Kamis 6 Desember.Tingkat ekspor tersebut melebihi tingkat impor, menjadikan produsen minyak utama dunia itu sebagai eksportir bersih untuk pertama kalinya dalam 75 tahun. Meskipun persediaan minyak mentah AS turun menjadi 443,2 juta barel dalam seminggu yang berakhir 30 November, jumlahnya masih sekitar 6,00 persen di atas rata-rata lima tahun, kata laporan itu.(ABD)