Stabilkan Peso, Suku Bunga Argentina jadi yang Tertinggi di Dunia

: Mata uang peso Argentina terus tertekan pada perdagangan Selasa waktu setempat dan diperdagangkan di 30,55 melawan dolar AS.Melansir Xinhua, Rabu, 22 Agustus 2018, Bank Sentral Argentina tidak berpartisipasi dalam penawaran hari itu, setelah campur tangan di pasar tiga kali. Ini dilakukan dalam upaya untuk menopang penurunan peso terhadap dolar yang bullish.Meskipun cadangan bank sentral sebesar USD781 juta, peso terus mendevaluasi. Untuk menstabilkan peso, Argentina menaikkan suku bunga acuan ke rekor tertinggi 45 persen.Suku bunga Argentina saat ini merupakan yang tertinggi di negara manapun di dunia, dan mengeluarkan utang dalam mata uang lokal untuk mempertahankan peso.Nilai peso telah terdepresiasi hampir 40 persen sepanjang tahun ini, sementara akumulasi inflasi telah mencapai 19,6 persen, lapor Badan Statistik Nasional negara itu.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,67 persen menjadi 95,2550 pada pukul 3:00 siang waktu setempat.Presiden Fed Dallas Robert Kaplan dalam sebuah pernyataannya mengatakan Federal Reserve AS hanya perlu menaikkan suku bunga sebanyak tiga atau empat kali sebelum berhenti untuk ditinjau.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1572 dolar dari 1,1467 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2902 dolar dari 1,2785 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi 0,7365 dolar dari 0,7327 dolar.Dolar AS membeli 110,41 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,21 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9852 franc Swiss dari 0,9920 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3044 dolar Kanada dari 1,3049 dolar Kanada.(AHL)