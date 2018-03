The Fed Naikkan Suku Bunga

Federal Reserve memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dan mengisyaratkan dua kenaikan suku bunga pada 2018. Keputusan itu diambil dengan alasan memperkuat prospek ekonomi dalam beberapa bulan terakhir yang nantinya berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi."Mengingat kondisi pasar kerja dan inflasi yang direalisasikan dan diharapkan, Fed memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk tingkat bunga dari 1,5 hingga 1,75 persen," kata the Fed dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari, seperti dikutip dari Xinhua, Kamis, 22 Maret 2018.Pejabat the Fed secara luas memperkirakan ekonomi Amerika Serikat (AS) akan tumbuh pada kecepatan yang lebih cepat tahun ini dan tahun depan, didorong oleh stimulus fiskal dan peningkatan permintaan luar negeri.Perekonomian negara itu diperkirakan tumbuh 2,7 persen pada 2018 dan 2,4 persen pada 2019, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yang masing-masing 2,5 persen dan 2,1 persen, menurut perkiraan the Fed.Pejabat the Fed juga memperkirakan inflasi inti akan naik menjadi 2,1 persen di tahun depan, sedikit di atas target the Fed dan naik dari proyeksi sebelumnya dua persen. Pembuat kebijakan the Fed masih memimpikan tiga kenaikan suku bunga pada 2018, tidak berubah dari perkiraan mereka pada Desember 2017.(ABD)