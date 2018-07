Mnuchin: Kesepakatan Perdagangan dengan Uni Eropa Selesaikan Banyak Masalah

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin menilai perundingan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dengan Uni Eropa membentuk dasar dari kesepakatan nyata yang akan mengurangi ketegangan. Diharapkan kesepakatan yang terjadi bisa saling menguntungkan dan nantinya berimbas positif terhadap perdagangan dunia.Mnuchin berbicara sehari setelah Gedung Putih mengumumkan telah mencapai kesepakatan umum dengan Uni Eropa guna bekerja menuju tarif nol dan mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia. Presiden Donald Trump dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengadakan pembicaraan tentang perselisihan perdagangan.Setelah negosiasi tersebut, Mnuchin mengatakan, tujuan jangka panjang adalah penghapusan semua tarif, dan dalam jangka waktu dekat tidak ada tarif tambahan dan penghapusan bea untuk baja dan aluminium. Hal semacam ini diharapkan bisa berjalan dengan baik demi kepentingan bersama."Saya pikir kami sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan banyak masalah perdagangan ini," kata Mnuchin, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 28 Juli 2018.Pasar telah berada di tepi gejolak usai AS dan mitra dagangnya membahas mengenai masalah perdagangan. AS memulai ketegangan dengan tarif global pada baja dan aluminium dan baru-baru ini menetapkan biaya USD34 miliar pada impor Tiongkok. Selain itu, Gedung Putih telah menggariskan USD200 miliar lainnya untuk dikenakan tarif."Kami menyimpulkan garis besar kesepakatan, dan sekarang kami akan mengubahnya menjadi kesepakatan nyata. Tapi ini benar-benar dimulai dengan Trump di G7, membuatnya jelas bahwa kita ingin dengan G7 dan perdagangan bebas Eropa, yang tidak ada tarif, tidak ada hambatan tarif, dan tidak ada subsidi," tegasnya.Lebih lanjut, ia mengatakan, AS dan Eropa akan bekerja untuk mengakhiri tarif baja dan aluminium. Sementara negosiasi tersebut sedang berlangsung maka tidak akan ada tarif baru yang diberlakukan. "Saya pikir kami telah meletakkan dasar-dasar, dan saya berharap dapat menyelesaikannya dengan sangat cepat," pungkasnya.(ABD)