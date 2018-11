Perubahan Kepemimpinan Bisa Tunda Proses Brexit

: Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan jumlah surat yang diperlukan untuk memicu mosi tidak percaya di Parlemen belum dipenuhi. Perubahan kepemimpinan hanya akan menunda Brexit atau keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa.May berharap proses Brexit bisa berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan untuk semua pihak."Sejauh yang saya tahu, tidak, itu belum," kata May, ketika ditanya apakah ambang batas telah dipenuhi terkait jumlah surat untuk memicu mosi di Parlemen, seperti dikutip dari CNBC, Senin, 19 November 2018.Di bawah aturan Partai Konservatif, sebanyak 48 surat mosi tidak percaya pada Mei diperlukan untuk memicu tantangan. Setidaknya 20 surat mosi tidak percaya telah dipublikasikan dan diharapkan sejumlah lainnya telah dikirim tetapi tidak dinyatakan.Jika 48 anggota parlemen Konservatif (Anggota Parlemen) mendukung mosi tidak percaya, akan ada kontes kepemimpinan dan perdana menteri akan membutuhkan lebih dari 50 persen suara untuk tetap menjabat. Di sisi positifnya, jika dia memenangkan suara itu, dia tidak dapat ditantang lagi setidaknya selama setahun. Pemungutan suara bisa terjadi pada Senin.May akan pergi ke Brussels untuk bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker. Ketika kesepakatan itu datang ke Parlemen, lanjut May, anggota parlemen harus berpikir tentang perlunya menyampaikan Brexit. Jika kesepakatan itu ditolak oleh Parlemen, May mengatakan, pemerintah akan kembali dengan proposal untuk langkah berikutnya.Pada Minggu, ketua komite yang bertanggung jawab atas kontes kepemimpinan Partai Konservatif mengatakan kepada radio BBC bahwa ambang batas untuk memicu tantangan kepemimpinan May belum dipenuhi. Hal ini muncul di tengah upaya May untuk meneruskan kebijakan Brexit."Niatnya jelas bahwa jika itu terjadi harus menjadi ujian pendapat sangat cepat untuk membersihkan udara dan membuatnya keluar dari jalan," kata Graham Brady, ketua 'Komite 1922'.Pekan lalu, May mengaku telah mendapatkan dukungan yang cukup dari para menteri seniornya untuk rancangan kesepakatan Brexit agar bergerak maju. Ini terjadi setelah dia menerima dukungan dari pejabat di Uni Eropa awal pekan ini. Tetapi pemerintahannya mengalami tekanan ketika menteri Brexit Dominic Raab memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai protes."Saya masih berpikir kesepakatan bisa dilakukan tetapi sekarang sudah sangat larut hari ini dan kita perlu mengubah arah," kata Raab, seraya menambahkan bahwa perubahan harus dilakukan sebelum kesepakatan itu dibawa ke Parlemen karena anggota Parlemen tidak akan mendukungnya.(AHL)