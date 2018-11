Amerika Serikat Maksimalkan Pembangunan Infrastruktur

Amerika Serikat (AS) sedang mengerjakan rencana infrastruktur diberbagai bidang yakni meningkatkan jalan, jembatan, dan bandara yang semakin tua, serta meningkatan ekspor energi. Langkah itu harus ditempuh untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di masa-masa mendatang.Penasihat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan Washington melihat infrastruktur dengan berbagai cara. Peranan infrastruktur menjadi penting karena bisa memberi katalis positif bagi perekonomian AS, termasuk menekan sejumlah risiko yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja."Saya ingin melakukan infrastruktur energi. Saya ingin melakukan apa saja yang akan membantu LNG, terminal, dan pengiriman. Kami ingin merevisi industri pelayaran AS, yang sudah tidak aktif selama bertahun-tahun. Kami ingin mengekspor minyak, gas alam ke Eropa dan ke Asia," katanya, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu, 17 November 2018.Salah satu elemen kunci dalam daftar keinginan AS, seperti yang disoroti oleh Kudlow, adalah meningkatkan ekspor gas alam cair AS atau LNG, terutama ke Eropa. "Mereka menginginkan LNG. Mereka sangat menginginkannya, dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mengakomodasi mereka," kata Kudlow.Administrasi Trump telah lama mendesak negara-negara anggota Uni Eropa (UE) untuk membeli lebih banyak LNG dari Amerika Serikat. Secara khusus, Trump telah berulang kali mengecam ketergantungan Jerman pada gas alam yang berasal dari Rusia, dan suatu waktu menuduh Berlin menjadi sepenuhnya bergantung pada energi Rusia.Dalam pertemuan dengan Trump pada Juli di Washington, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan Uni Eropa akan membangun lebih banyak terminal untuk mengimpor LNG, sebuah janji yang tidak dia uraikan dan yang dianggap para ahli sebagai isyarat ke Washington dalam sengketa perdagangan bilateral.(ABD)