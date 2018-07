AS Berharap Segera Capai Kesepakatan Perjanjian NAFTA

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin berharap kesepakatan tentang North American Free Trade Agreement (NAFTA) bisa datang dalam waktu dekat. Adapun AS, Meksiko, dan Kanada telah melakukan pembicaraan untuk menegosiasikan kembali kesepakatan perdagangan usai AS menilai kesepakatan tersebut adalah hal yang buruk."Kami berharap untuk memiliki kesepakatan pada prinsipnya yakni jelas dan segera. Itu lah prioritas pertama. Saya pikir kami membuat banyak kemajuan," kata Mnuchin, dalam sebuah wawancara, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 28 Juli 2018.Awal bulan ini, Trump mengaku, dia ingin menunggu sampai pemilihan legislatif selesai untuk maju dalam kesepakatan baru dengan Meksiko dan Kanada. "NAFTA, saya bisa menandatanganinya besok, tapi saya tidak senang dengan itu. Saya ingin membuatnya lebih adil," kata Trump.Para pejabat pemerintah mengatakan akan bersedia melakukan transaksi individu dengan Meksiko dan Kanada. Namun perunding utama untuk Kanada dan Meksiko mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk adanya perjanjian NAFTA trilateral.Mnuchin berbicara sehari setelah Trump mengumumkan AS dan Uni Eropa akan bekerja sama dalam menurunkan tarif. "Saya pikir Anda akan melihat potongan-potongan tarif ini. Jadi itu tidak hanya akan menjadi satu kesepakatan besar. Ini akan menjadi bagian yang kami sepakati dari waktu ke waktu," kata Mnuchin.Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump dan Pimpinan Uni Eropa Jean Claude Juncker mengumumkan bahwa keduanya telah menyepakati serangkaian langkah untuk meredakan perang dagang yang terjadi antara dua daratan."Kami membuat kesepakatan hari ini. Kami mengidentifikasikan sejumlah area untuk bekerja sama," kata Juncker, usai pembicaraan dengan Trump, di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat.(ABD)