Mark Carney Perpanjang Masa Jabatan sebagai Gubernur Bank of England

Gubernur Bank of England (BoE) saat ini Mark Carney telah setuju untuk tetap dengan jabatannya hingga akhir Januari 2020. Dalam suratnya kepada Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond, Carney menghargai dukungan dari perdana menteri dan menyatakan kesediaannya untuk melakukan apapun untuk memfasilitasi keputsan Brexit yang mulus."Perpanjangan itu disepakati dalam pertukaran surat antara Gubernur BoE dan Kanselir (Menteri Keuangan Inggris) yang diterbitkan pagi ini," kata Pemerintah Inggris dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari CNBC, Kamis, 13 September 2018.Mark Carney dijadwalkan untuk mundur dari jabatan sebagai Gubernur Bank of England pada akhir Juni 2019 -hanya dua bulan setelah batas waktu 29 Maret untuk keberangkatan Inggris dari Uni Eropa atau Brexit. Namun, Carney diminta tetap menjabat sebagai Gubernur Bank of England agar masa transisi Brexit bisa berjalan mulis."Saya mengakui bahwa selama periode kritis ini, penting bahwa setiap orang melakukan semua yang mereka bisa untuk mendukung Brexit yang lancar dan sukses. Dengan demikian, saya bersedia melakukan apapun yang saya bisa untuk mempromosikan Brexit yang sukses dan transisi yang efektif di Bank of England," tuturnya."Dan saya dapat memberikan konfirmasi bahwa saya akan merasa terhormat untuk memperpanjang masa jabatan saya hingga Januari 2020," tambah Carney.Perdana Menteri Inggris Theresa May sebelumnya telah mendukung Carney untuk tetap bekerja hingga 2020. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan stabilitas bagi ekonomi Inggris, sementara Brexit terjadi. Dalam sebuah surat kepada Carney, Hammond mengkonfirmasi perpanjangan pengangkatannya hingga akhir Januari 2020."Perpanjangan jangka waktu Anda akan memastikan ada kesinambungan di bank sentral (Inggris) selama periode yang luar biasa ini dan juga akan memungkinkan seorang gubernur baru untuk diangkat selama Musim Gugur tahun depan setelah persyaratan penarikan Inggris dan kerangka kerja untuk kemitraan masa depan telah diselesaikan," kata Hammond dalam surat itu.(ABD)