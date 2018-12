Produksi Minyak OPEC Turun di November 2018

Produksi dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) menurun. Hal itu terjadi karena Iran menghasilkan lebih sedikit minyak pada bulan lalu, laporan bulanan yang dirilis oleh kartel menunjukkan.Mengutip Antara, Kamis, 13 Desember 2018, pada November, produksi OPEC menurun sekitar 11.000 barel per hari (bph), kata laporan itu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengurangan 380.000 barel per hari produksi Iran, yang jatuh di bawah tiga juta barel per hari, untuk pertama kalinya sejak awal 2016.Salah satu produsen minyak terbesar di OPEC, Iran, telah berada di bawah sanksi-sanksi AS selama beberapa bulan. Sementara itu, Arab Saudi meningkatkan produksi minyak mentahnya pada November.Dalam laporannya, OPEC memperkirakan permintaan 2019 untuk minyaknya bisa jatuh ke 31,44 juta barel per hari, sekitar 100.000 barel per hari lebih rendah dari perkiraan bulan lalu. Kondisi itu bukan tidak mungkin bisa memberikan efek terhadap pergerakan harga minyak dunia.Sebelummya rasa lega dirasakan seluruh pelaku pasar minyak setelah delegasi OPEC berhasil mencapai kesepakatan untuk memangkas produksi 1,2 juta barel per hari. Negara-negara OPEC telah sepakat untuk memangkas produksi sebesar 800 ribu barel sementara anggota non-OPEC akan menangani sisanya."Terobosan dalam pembicaraan ini merupakan perkembangan yang disambut baik untuk pasar keuangan dan terlihat mendukung sentimen risiko selama minggu perdagangan yang akan datang," ujar Analis FXTM Lukman Otunuga.Dengan OPEC setuju untuk memangkas produksi minyak lebih besar dari perkiraan semula, harga minyak siap untuk memperpanjang kenaikan dalam jangka pendek. Namun, prospek jangka menengah hingga jangka panjang tetap terbuka untuk dipertanyakan.(ABD)