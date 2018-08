AS-Tiongkok Siap Lanjutkan Pembicaraan Dagang

: Penasihat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow menegaskan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok akan melanjutkan pembicaraan perdagangan pada akhir bulan ini. Adapun Presiden AS Donald Trump memiliki tekad yang kuat untuk memastikan AS mendapat kesepakatan yang baik.Kudlow adalah Direktur Dewan Ekonomi Nasional dan merupakan salah satu penasihat utama Trump. Kantornya kemungkinan akan dilibatkan ketika delegasi Tiongkok mengunjungi AS pada Agustus untuk pembicaraan perdagangan, meskipun dia mengatakan bahwa David Malpass, sekretaris di bawah Menteri Keuangan untuk urusan internasional, bertindak sebagai pemimpin."Tiongkok, dalam totalitasnya, tidak boleh meremehkan ketangguhan dan kesediaan Presiden Trump untuk melanjutkan pertempuran ini untuk menghapuskan tarif dan hambatan nontarif dan kuota, untuk menghentikan pencurian kekayaan intelektual dan menghentikan pemindahan paksa teknologi," kata Kudlow, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 18 Agustus 2018.Pernyataannya datang di tengah optimisme pasar bahwa kedua belah pihak akan dapat mencegah perang perdagangan yang telah menumpahkan rasa takut secara global dan melambungkan momentum ekonomi yang telah dilihat AS selama Pemerintahan Trump. Kesepakatan yang saling menguntungkan diharapkan bisa terjadi dalam pembahasan ini.Presiden AS Donald Trump telah bersumpah untuk menegosiasikan kembali kesepakatan perdagangan global bagi mereka yang melawan AS, dan dia telah menargetkan Tiongkok secara khusus untuk tarif barang senilai USD50 miliar sejauh ini. Kudlow diukur dalam optimismenya tentang negosiasi, bahkan di tengah harapannya untuk ekonomi."Kita lihat saja apa yang terjadi. Kadang-kadang pembicaraan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan. Jika mereka membuka pasar mereka, apakah Anda berbicara tentang industri atau layanan keuangan atau teknologi, AS akan berbicara melalui peningkatan ekspor ke Tiongkok dengan tingkat yang fenomenal," pungkas Kudlow.(ABD)