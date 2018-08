Kesepakatan NAFTA Diperkirakan Tercapai di Agustus

Presiden Konfederasi Pengusaha Meksiko Gustavo De Hoyos mengungkapkan negosiasi ulang Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau North American Free Trade Agreement (NAFTA) dapat disimpulkan pada Agustus 2018. Diharapkan kesepakatan tersebut bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak."Tim-tim perunding dari Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko lebih bersemangat dan siap untuk menyelesaikan pembicaraan yang dimulai hampir setahun lalu," ungkap De Hoyos, kepada wartawan di sela-sela acara resmi, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu, 4 Agustus 2018."Secara teknis, dengan kemauan politik, kesepakatan itu bisa ditutup bulan ini," tambah De Hoyos yang juga merupakan penasehat delegasi negosiasi Meksiko.Menteri Luar Negeri Meksiko Luis Videgaray, dan Menteri Ekonomi Meksiko Ildefonso Guajardo melakukan perjalanan ke Washington pada Rabu waktu setempat di mana pembicaraan akan dilanjutkan pada Kamis waktu setempat. Pertemuan untuk membahas NAFTA diharapkan tidak merugikan satu pihak."Saya percaya akan ada perjanjian trilateral. Ada optimisme yang masuk akal bahwa negosiasi bergerak maju," kata De Hoyos.Pembicaraan NAFTA dimulai pada Agustus tahun lalu. Presiden AS Donald Trump telah mengkritik perjanjian di 1994 ini dengan mengatakan tidak adil dan menguntungkan Meksiko karena mengorbankan industri AS, dan mengancam akan mundur dari kesepakatan perdagangan kecuali tuntutan AS terpenuhi.(ABD)