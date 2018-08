Emiten Baja Iringi Kenaikan Bursa Saham Inggris

Saham-saham Inggris berakhir lebih tinggi pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabi WIB). Kondisi itu terlihat dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London naik sebanyak 0,52 persen atau 39,73 poin menjadi 7.617,22 poin.Mengutip Antara, Rabu, 29 Agustus 2018, Evraz, perusahaan pembuat baja dan penambangan vertikal multinasional terintegrasi, melonjak 5,37 persen, menjadi pencetak kenaikan terbesar dari saham-saham unggulan. Diikuti oleh saham Nmc Health dan Anglo American, yang masing-masing meningkat 3,57 persen dan 3,26 persen.Sementara itu, Associated British Foods, perusahaan pengolahan makanan dan ritel multinasional Inggris, mencatat kerugian paling besar di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 3,14 persen. Disusul oleh saham Crh yang melemah 1,32 persen, serta Ocado Group, pengecer grosir daring, turun 0,79 persen.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 14,38 poin atau 0,06 persen menjadi 26.064,02. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 0,78 poin atau 0,03 persen menjadi 2.897,52. Indeks Nasdaq Composite meningkat 12,14 poin atau 0,15 persen menjadi 8.030,04.Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan baru akan disebut Perjanjian Perdagangan Amerika Serikat-Meksiko dan kesepakatan bilateral akan sangat istimewa bagi para petani dan produsen. Kesepakatan ini diharapkan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.Meski negosiasi antara Amerika Serikat dan Kanada belum dimulai, namun Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan kepada media bahwa dia berharap kesepakatan dengan Kanada bisa segera selesai. Kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Meksiko tidak ditampik memberikan efek terhadap gerak dolar Amerika Serikat.Kepercayaan konsumen Amerika Serikat pada Agustus naik ke level tertinggi sejak Oktober 2000, dengan Indeks Kepercayaan Konsumen The Conference Board berdiri di 133,4, naik dibandingkan dengan 127,9 pada Juli.(ABD)