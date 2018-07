Indeks FTSE-100 Inggris Berakhir Turun 0,66%

Saham-saham Inggris berakhir lebih rendah pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London turun 0,66 persen atau 50,79 poin, menjadi 7.658,26 poin.Mengutip Antara, Kamis, 26 Juli 2018, 3i Group, perusahaan ekuitas dan modal ventura swasta multinasional, menguat 2,76 persen, merupakan peraih keuntungan terbesar dari saham-saham unggulan. Disusul oleh saham perusahaan pengembang perumahan Taylor Wimpey dan Barratt Developments, yang masing-masing meningkat 1,80 persen dan 1,38 persen.Di sisi lain, Fresnillo, perusahaan tambang logam mulia, mencatat kerugian paling besar di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 7,32 persen. Diikuti oleh saham InterContinental Hotels Group yang merosot 4,83 persen, serta Informa, perusahaan penerbitan multinasional, turun 4,00 persen.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 172,16 poin atau 0,68 persen menjadi berakhir di 25.414,10 poin. Indeks S&P 500 naik 25,67 poin atau 0,91 persen menjadi ditutup di 2.846,07 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 91,47 poin atau 1,17 persen menjadi 7.932,24 poin.Produsen pesawat terbang AS Boeing membukukan laba per saham sebesar USD3,33 dan pendapatan USD24,3 miliar, keduanya melampaui perkiraan Wall Street. Tetapi komponen Dow itu mempertahankan proyeksi laba per sahamnya untuk setahun penuh di kisaran USD14,3 hingga USD14,5, di bawah ekspektasi para analis.Komponen Dow lainnya, Coca-Cola, melaporkan laba per saham yang disesuaikan 61 sen AS, melampaui prediksi karena minuman dietnya memicu pertumbuhan global. Pendapatannya untuk kuartal kedua mencapai USD8,9 miliar, juga mengalahkan ekspektasi.General Motors memangkas prospek laba setahun penuh menjadi USD6,0 per saham dari kisaran USD6,3 hingga USD6,6 per saham, karena biaya baja dan aluminium telah meningkat. Laba per saham dan pendapatannya pada kuartal kedua lebih tinggi dari perkiraan.(ABD)