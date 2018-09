Bursa Saham Inggris Naik 0,02%

Bursa saham Inggris naik pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), dengan indeks acuan FTSE 100 naik sebanyak 0,02 persen atau 1,60 poin menjadi ditutup pada 7.279,30 poin. Sementara itu, investor tengah mencermati harapan kesepakatan Brexit dapat disepakati dalam waktu enam hingga delapan minggu mendatang.Mengutip Xinhua, Selasa, 11 September 2018, London Stock Exchange Group, sebuah bursa saham dan informasi keuangan perusahaan yang berbasis di Inggris, melonjak 1,77 persen, pemenang teratas dari saham unggulan. Royal Bank of Scotland Group dan Morrison (Wm) Supermarket meningkat masing-masing 1,76 persen dan 1,62 persen.Melrose Industries, perusahaan yang mengkhususkan diri dalam membeli dan meningkatkan bisnis yang berkinerja buruk, adalah pemain terburuk dalam saham unggulan, dengan sahamnya turun 4,38 persen. Fresnillo, perusahaan tambang logam mulia, turun 2,59 persen. Glencore, perusahaan perdagangan dan pertambangan komoditas multinasional, turun 1,76 persen.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 59,47 poin atau 0,23 persen menjadi 25.857,07. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 5,45 poin atau 0,19 persen menjadi 2.877,13. Indeks Nasdaq Composite naik 21,62 poin atau 0,27 persen menjadi 7.924,16.Nike dan Home Depot termasuk di antara para pemenang di indeks Dow Jones. Saham kedua perusahaan naik lebih dari dua persen pada penutupan. UnitedHealth dan Boeing berkinerja buruk, dengan saham perusahaan masing-masing meluncur 3,19 persen dan 2,12 persen.Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan utilitas dan real estate memimpin kenaikan. Sektor teknologi naik lebih dari 0,3 persen. Nasdaq yang terlalu banyak menghasilkan teknologi kehilangan empat hari beruntun, didukung oleh saham reli Tesla. Saham pembuat kendaraan listrik AS naik 8,46 persen pada penutupan pasar.Kekhawatiran tentang ketegangan perdagangan global berlarut-larut, membatasi perolehan pasar, para ahli mencatat. Saham AS jatuh pada pekan yang berakhir 7 September, karena pasar terpukul oleh penjualan teknologi di tengah kekhawatiran perdagangan.(ABD)