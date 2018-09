Menkeu Ajak Negara ASEAN Bekerja Sama Hadapi Revolusi Industri 4.0

: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan negara-negara di ASEAN bisa bekerja sama dalam menghadapi perkembangan saat ini. Perkembangan teknologi dan Revolusi Industri 4.0 memberikan kesempatan dan juga sekaligus tantangan kepada pemerintah."Para pembuat kebijakan di negara-negara ASEAN melihat kesempatan yang bagus untuk bekerja sama sehingga mendapatkan keuntungan yang optimal dari kesamaan kebijakan ini," kata Sri Mulyani dalam World Economic Forum on ASEAN di Hanoi, Vietnam, dilansir dari laman Facebook-nya, Rabu, 12 September 2018.Dirinya menambahkan, perkembangan teknologi saat ini harus bisa dimanfaatkan oleh para generasi muda di negara-negara ASEAN. Ditambah dengan kerja sama antar negara, maka manfaat dari teknologi bisa dirasakan bersama-sama."Kita perlu mempersiapkan para generasi muda untuk masa depan sehingga dapat mengambil kesempatan dan menjawab tantangan yang diciptakan oleh perkembangan teknologi. Negara-negara ASEAN bisa menjadi contoh kepada dunia bahwa dengan bersama, kita secara kolektif bisa lebih kuat," jelas dia.Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menjadi delegasi Indonesia yang juga merupakan Co-chair World Economic Forum on ASEAN. Delegasi Indonesia dalama World Economic Forum on ASEAN di Hanoi, dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.Pada kesempatan ini turut hadir juga Co-chair yang lain yaitu Anne-Birgitte Albrectsen, Chief Executive Officer, Plan International (United Kingdom), Kang Kyung-Wha Menteri Luar Negeri Republic of Korea, Nazir Razak, Chairman, CIMB Group Holdings (Malaysia), Nguyen Manh Hung, Menteri Komunikasi dan Informasi Vietnam dan Kevin Sneader, Global Managing Partner, McKinsey & Company (Hong Kong).(AHL)