Tertinggi dalam 4 Dekade, Inflasi AS Tembus 7% di Desember 2021

Menjaga inflasi

(ABD)

Washington: Indeks Harga Konsumen Amerika Serikat (AS) bergerak naik pada Desember 2021, dengan kenaikan tingkat inflasi secara tahunan terbesar dalam hampir empat dekade. Kondisi itu dapat meningkatkan ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mulai menaikkan suku bunga pada awal Maret 2022."Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index (CPI) meningkat 0,5 persen pada bulan lalu setelah naik 0,8 persen pada November," kata Departemen Tenaga Kerja AS, dilansir dari The Business Times, Jumat, 14 Januari 2022.Dalam 12 bulan hingga Desember, CPI melonjak 7,0 persen. Angka itu adalah peningkatan secara tahun-ke-tahun terbesar sejak Juni 1982 dan mengikuti kenaikan 6,8 persen pada November. Ekonom yang disurvei memperkirakan CPI naik 0,4 persen dan melonjak 7,0 persen pada basis tahun-ke-tahun.Perekonomian AS mengalami inflasi tinggi karena pandemi covid-19 menggerogoti rantai pasokan. Tingginya biaya hidup membebani peringkat persetujuan Presiden Joe Biden. Inflasi jauh di atas target Fed dua persen dan juga terangkat oleh tekanan upah yang mulai meningkat.Pemerintah AS melaporkan tingkat pengangguran turun ke level terendah 22-bulan di 3,9 persen pada Desember, menunjukkan pasar tenaga kerja berada pada atau mendekati pekerjaan maksimum.Ketua Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral AS siap untuk melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga inflasi tinggi agar tidak mengakar, dalam kesaksian selama dengar pendapat pencalonannya di hadapan Komite Perbankan Senat untuk masa jabatan empat tahun kedua sebagai bos The Fed."Daftar alasan The Fed untuk mulai menghapus akomodasi kebijakan moneter semakin bertambah. Inflasi perlu melambat dengan cepat untuk menghilangkan sebagian tekanan," kata Ekonom Senior Moody's Analytics Ryan Sweet, di West Chester, Pennsylvania.Para ekonom percaya bahwa tingkat CPI secara tahun-ke-tahun mungkin mencapai puncaknya pada Desember atau kemungkinan mencapainya pada Maret. Ada tanda-tanda kemacetan pasokan mulai mereda, dengan survei Institute for Supply Management minggu lalu menunjukkan produsen melaporkan peningkatan pengiriman pemasok pada bulan Desember.