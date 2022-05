Investor ExxonMobil Corp dan Chevron Corp Dukung Strategi Transisi Energi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New York: Pemegang saham dari ExxonMobil Corp dan Chevron Corp memberi dukungan terhadap strategi transisi energi yang diusulkan oleh dua produsen minyak terbesar Amerika Serikat (AS) itu. Hal tersebut mengikuti dukungan serupa dari rencana iklim perusahaan minyak Eropa.Produsen minyak utama tahun ini membalik skenario dan memenangkan hati investor dengan langkah-langkah baru-baru untuk meminimalkan emisi karbon. Selain itu, karena kekhawatiran atas keamanan energi serta harga bahan bakar membayangi masalah lingkungan pada pertemuan tahun ini.Mengutip The Business Times, Selasa, 31 Mei 2022, sebanyak 33 persen pemegang saham Chevron dan 28 persen ExxonMobil memberikan suara mendukung proposal iklim yang diajukan oleh kelompok aktivis Follow This pada pertemuan pemegang saham tahunan mereka.Pemegang saham Chevron memberikan suara menentang proposal untuk tindakan yang lebih ketat dalam menangani emisi dari konsumen yang membakar bahan bakarnya, yang dikenal sebagai ruang lingkup 3.Di ExxonMobil, hasil menandai perubahan besar dari tahun lalu ketika investor aktivis mengamankan tiga kursi di dewannya, sebuah tonggak pemerintahan. Perusahaan sejak itu telah mengalokasikan USD2,5 miliar per tahun untuk proyek-proyek yang meminimalkan emisinya."Sepertiga adalah pemberontakan pemegang saham. Bersama dengan investor ini, kita harus meyakinkan investor lain untuk memilih mendukung penyelarasan Paris juga," kata Pendiri Follow This Mark van Baal, mengacu pada suara Chevron.Sikap investor yang lebih mendukung manajemen bertepatan dengan lonjakan harga energi tahun ini dan mengikuti upaya yang lebih besar oleh produsen untuk beralih ke bahan bakar rendah karbon.Pemegang saham sebelumnya memblokir proposal untuk mempercepat pengurangan emisi karbon di produsen minyak dan gas TotalEnergies, BP PLC, Shell, Occidental Petroleum Corp, dan ConocoPhillips.