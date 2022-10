Awal Pekan, Dolar AS Perkasa di Perdagangan Asia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mata uang utama dunia

Gerak pasar Tiongkok

Sydney: Dolar AS memulai pekan ini dengan kuat pada perdagangan Senin di pasar Asia. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) memperkuat taruhan pada suku bunga yang lebih tinggi karena para pedagang bersiap untuk data inflasi yang sangat tinggi.Tingkat pengangguran AS secara tak terduga turun bulan lalu, dan data inflasi yang akan dirilis Kamis diperkirakan akan menunjukkan inflasi utama pada 8,1 persen tahun-ke-tahun. Inflasi inti pilihan pembuat kebijakan terlihat naik menjadi 6,5 persen.Ahli strategi Westpac Sean Callow mengatakan data dan kenaikan ini sebagai tanggapan atas kombinasi yang kuat untuk dolar."Ini bukti lebih lanjut ekonomi AS tidak melemah. Itu hanya menambah gagasan The Fed akan menghabiskan tiga minggu ke depan untuk mengatakan hal yang sama tentang suku bunga," jelas dia, dilansir Channel News Asia, Senin, 10 Oktober 2022.Kenaikan harga minyak dan ketegangan geopolitik juga memberikan banyak alasan untuk kegelisahan tentang pertumbuhan, membebani mata uang pengimpor energi di Eropa dan bahkan pada eksportir seperti dolar Australia yang sensitif terhadap pertumbuhan.Mata uang dolar Australia turun 0,3 persen ke level terendah 2-1/2 tahun di USD0,63 pada awal perdagangan di Asia yang menipis oleh liburan di Jepang. Poundsterling turun 0,2 persen menjadi USD1,11, sementara yen melayang ke zona di sisi yang lebih lemah dari 145 per dolar yang mendorong intervensi pihak berwenang untuk mendukungnya bulan lalu.Yen terakhir berada di posisi 145,37 per dolar. Dolar Selandia Baru menyentuh level terendah dua minggu di USD0,56.Harga berjangka menunjukkan pedagang melihat peluang hampir 90 persen dari kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin di AS pada bulan depan dan lebih dari 150 bps pengetatan pada Mei. Imbal hasil Treasury sepuluh tahun naik untuk minggu kesepuluh berturut-turut minggu lalu.Sementara benchmark minyak mentah berjangka Brent melonjak lebih dari 11 persen pekan lalu setelah kartel produksi yang dipimpin Saudi setuju untuk memotong pasokan, sementara mengintensifkan perang di Ukraina juga merupakan ancaman bagi keamanan energi Eropa sebagai pendekatan musim dingin.Euro jatuh di bawah USD0,98 pada Jumat pekan lalu dan terakhir di posisi USD0,97. Indeks dolar AS stabil di 112,83, turun dari posisi terendah di sekitar 110 minggu lalu dan merayap kembali ke level tertinggi 20 tahun bulan lalu di 114,78.Pasar sedang menunggu untuk melihat bagaimana Kremlin akan menanggapi ledakan yang menghantam satu-satunya jembatan Rusia ke Krimea. Korea Utara yang bersenjata nuklir melakukan uji coba rudal baru-baru ini selama akhir pekan.Pasar Tiongkok dibuka kembali setelah liburan selama seminggu, dan sebelumnya yuan stabil di 7,13 per dolar. Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis dibuka pada Minggu dan diharapkan untuk menegaskan kembali kepemimpinan Xi Jinping.Aktivitas jasa di Tiongkok menyusut untuk pertama kalinya sejak Mei di September, mengecewakan ekspektasi."Yuan kemungkinan akan diperdagangkan antara 7,0 dan 7,2 dalam waktu dekat," kata ahli strategi Scotiabank Qi Gao.