3 Indeks Utama Saham AS Bergerak Tak Kompak Jelang Pidato Bos The Fed

Sektor teknologi menjadi pencetak kenaikan teratas, dengan peningkatan terbesar dari Apple, yang ditutup naik 1,9 persen. Dorongan kuat lainnya datang dari Microsoft Corp yang bertambah 0,6 persen dan induk Google Alphabet Inc, yang naik 1,6 persen.





Pada awal sesi indeks tampak jauh lebih kuat dengan Nasdaq naik lebih dari satu persen sebelum ditutup lebih rendah. Dorongan terbesar datang dari pembuat iPhone Apple Inc setelah Goldman Sachs memberikan peringkat sahamnya beli.Tetapi ekuitas menyerahkan keuntungan awal karena imbal hasil surat utang AS 10-tahun dan imbal hasil dua tahun kembali dari penurunan awal setelah data menunjukkan pesanan baru untuk barang manufaktur AS turun kurang dari yang diharapkan pada Januari.Meningkatnya imbal hasil obligasi cenderung membebani valuasi ekuitas, terutama saham-saham pertumbuhan dan teknologi, karena suku bunga yang lebih tinggi mengurangi nilai arus kas masa depan."Pasar berada dalam pola bertahan karena minggu ini akan menjadi kunci untuk menyoroti apa yang terjadi dengan ekonomi AS," kata Kepala Analis Ekuitas AS di BCA Research Irene Tunkel, di New York.