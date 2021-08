Data Ketenagakerjaan AS Merosot, Emas Berjangka Rebound

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange rebound pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB) setelah beberapa hari penurunan.Mengutip Xinhua, Rabu, 11 Agustus 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember naik USD5,2 atau setara 0,3 persen menjadi USD1.731,7 per ons.Emas mendapatkan dukungan tambahan di luar faktor teknis, yakni saat The NFIB Optimism Index pada Juli yang dirilis pada Selasa berada di level 99,7, turun 2,8 poin dari bulan sebelumnya.Sementara itu, data awal yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS pada Selasa menunjukkan produktivitas tenaga kerja di AS hanya naik 2,3 persen pada kuartal kedua setelah melonjak 4,3 persen pada kuartal pertama.Adapun harga perak untuk pengiriman September naik 12,3 sen atau 0,53 persen menjadi USD23,392 per ons. Sementara platinum untuk pengiriman Oktober naik USD16,1 atau setara 1,66 persen menjadi USD987 per ons.(DEV)