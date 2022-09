Presidensi G20 Dinilai Bisa Tekan Harga Minyak Dunia, Memang Bisa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Presidensi G20 Indonesia dinilai bisa menjadi jembatan perdamaian negara-negara yang berkonflik, sehingga akan memberikan dampak positif bagi kelancaran rantai pasok global.Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dhenny Yuartha Junifta mencontohkan, Presidensi G20 Indonesia bisa meredam konflik antara Rusia dan Ukraina guna memperlancar rantai pasok global sehingga kenaikan harga komoditas dunia bisa ditekan.“Kalau pertemuan G20 diarahkan untuk memberikan jembatan perdamaian itu, maka sepertinya kenaikan harga minyak dunia juga bisa ditekan,” kata Dhanny dalam diskusi daring dilansir Antara, Kamis, 15 September 2022.Presidensi G20 Indonesia juga bisa diarahkan untuk membujuk negara-negara produsen minyak dunia yang tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) agar meningkatkan produksi mereka.Namun hal tersebut mungkin akan sulit dilakukan mengingat negara-negara penghasil minyak dunia juga diuntungkan dari kenaikan harga minyak.“Karena negara-negara itu juga mendapatkan keuntungan luar biasa sehingga mereka aji mumpung memanfaatkan kenaikan harga minyak itu,” ucapnya.Di sisi lain, Dhanny juga mengungkapkan, tambahan bantuan sosial senilai Rp24,17 triliun yang dikeluarkan pemerintah tidak cukup meredam dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipicu oleh peningkatan harga minyak dunia.Menurutnya, tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,64 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang senilai Rp150 ribu untuk enam bulan, seharusnya mencapai Rp1 juta per bulan bagi tiap KPM.