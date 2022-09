Produksi Minyak Arab Saudi Tembus 11 Juta Barel/Hari di Agustus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kedatangan barel ekstra berhubungan dengan penurunan harga minyak mentah, yang telah kehilangan sekitar 23 persen dalam tiga bulan terakhir. Minyak mentah berjangka Brent mencapai USD120 per barel pada awal Juni di tengah kekhawatiran gangguan pasokan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Ini adalah tingkat produksi bulanan tertinggi yang dilaporkan Kerajaan itu kepada OPEC sejak April 2020, ketika produksi mencapai 12 juta barel per hari selama perang harga jangka pendek dengan sesama pemimpin OPEC+, Rusia. Produksi Arab Saudi jarang mencapai 11 juta barel dalam beberapa dekade negara itu sebagai pengekspor minyak.

Mereka sekarang diperdagangkan mendekati USD95, meredam gelombang inflasi yang melanda ekonomi dunia. Sedangkan kesepakatan OPEC+ untuk mempercepat kembalinya pasokan tahap terakhir yang ditutup selama pandemi 2020 menyusul berbulan-bulan penjangkauan diplomatik oleh utusan AS.



Kunjungan penting oleh Presiden AS Joe Biden ke Arab Saudi pada Juli gagal untuk membuka peningkatan produksi lebih lanjut, tetapi dia memuji penurunan harga bensin sejak perjalanannya.

(ABD)

Riyadh: Arab Saudi mengatakan kepada OPEC , mereka telah meningkatkan produksi minyak mentahnya menjadi lebih dari 11 juta barel per hari bulan lalu. Angka itu melebihi tingkat simbolis untuk pertama kalinya dalam dua tahun karena Kerajaan memenuhi janji untuk menstabilkan pasar minyak dunia Mengutip The Business Times, Rabu, 21 September 2022, peningkatan ditunjukkan dalam laporan bulanan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak mengikuti kesepakatan kelompok tersebut untuk mempercepat kembalinya pasokan yang terhenti. Hal itu di tengah desakan dari AS dan konsumen utama lainnya untuk menjinakkan biaya bahan bakar yang melonjak.Riyadh mengatakan pihaknya meningkatkan pasokan sebesar 236 ribu barel per hari menjadi 11,05 juta per hari pada Agustus, hampir tepat mencapai targetnya untuk bulan itu, menurut laporan bulanan dari sekretariat OPEC yang berbasis di Wina. Tetangga Uni Emirat Arab mengatakan menambahkan 51 ribu barel per hari, menjadi 3,18 juta per hari.