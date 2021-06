OPEC+ Lanjutkan Produksi, Harga Minyak Dunia Melesat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak mentah dunia naik pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat. Kenaikan ini terjadi setelah produsen utama setuju untuk mempertahankan strategi produksi mereka saat ini.Melansir Xinhua, Rabu, 2 Juni 2021, minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli menguat USD1,4 menjadi USD67,72 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik 93 sen menjadi USD70,25 per barel di London ICE Futures Exchange.Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, secara kolektif dikenal sebagai OPEC+ , telah sepakat melanjutkan rencana mereka untuk secara bertahap meningkatkan produksi minyak hingga Juli.Grup ini memutuskan pada April untuk mengembalikan sekitar 2,1 juta barel per hari pasokan ke pasar selama Mei hingga Juli.OPEC+ melakukan pengurangan produksi yang dalam tahun lalu karena pandemi merusak permintaan bahan bakar global dan memulihkan produksi karena pemulihan ekonomi berlanjut di sebagian besar dunia.Di sisi ekonomi, PMI manufaktur AS (Indeks Manajer Pembelian) naik menjadi 61,2 persen pada Mei dari 60,7 persen pada April, Institute for Supply Management (ISM) melaporkan pada Selasa.Adapun peningkatan bisnis di antara produsen AS termasuk yang terkuat dalam 14 tahun sejarah indeks. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones dan The Wall Street Journal memperkirakan indeks ISM akan naik hingga 60,7 persen. Pembacaan lebih dari 50 persen ekspansi sinyal.(AHL)