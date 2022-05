Wall Street Bergerak Mixed, Nasdaq Terpuruk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street ditutup beragam (mixed) dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq berakhir di zona merah pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB).Bursa saham terimbas langkah agresif bank sentral dalam mengekang inflasi yang tinggi sehingga mendorong ekonomi AS jatuh ke dalam resesi.Mengutip Antara, Rabu, 25 Mei 2022, indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 48,38 poin atau 0,15 persen, menjadi menetap di USD31.928,62 poin.Indeks S&P 500 tergelincir 32,27 poin atau 0,81 persen, menjadi berakhir di USD3.941,48 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup merosot 270,82 poin atau 2,35 persen, menjadi USD11.264,45 poin.Enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di wilayah negatif, dengan sektor jasa komunikasi dan teknologi masing-masing terpangkas 3,7 persen dan 1,57 persen. Sementara itu, sektor utilitas menguat 2,01 persen, melampaui sisanya.Ketiga indeks saham utama AS memangkas kerugian mereka dengan blue-chips Dow berubah positif. Meski begitu, S&P 500 berakhir hanya 2,2 poin."Saat kami mundur dan mengakui katalis pasar utama, ini benar-benar tentang poros Fed dan perubahan suku bunga, yang telah memengaruhi harga-harga di seluruh pasar modal," kata direktur investasi senior Bill Northey.Sebagian besar aksi jual didorong oleh keuntungan dari Snap Inc, yang membuat saham perusahaan anjlok 43,1 persen, dan memicu penularan di seluruh segmen media sosial.Meta Platforms Inc, Alphabet Inc, Twitter Inc dan Pinterest Inc jatuh antara 5,0 persen dan 24 persen, dan sektor jasa komunikasi S&P 500 yang lebih luas merosot 3,7 persen.Volume transaksi di bursa AS mencapai 11,78 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 13,33 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.