Harga Minyak Dunia Melambung di Asia, Ada Apa Nih?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(Des)

Singapura: Harga minyak dunia melambung di perdagangan Asia pada Senin pagi hingga menyentuh level tertinggi lebih dari tujuh tahun. Kenaikan harga minyak mentah seiring kemungkinan sanksi dari AS dan Eropa terhadap konflik Rusia-Ukraina yang akan mengganggu ekspor energi.Mengutip Antara, Senin, 14 Februari 2022, minyak mentah berjangka Brent diperdagangkan di USD95,73 per barel. Angka melonjak USD1,29 atau 1,4 persen setelah sebelumnya mencapai tertinggi intraday di level USD95,91 per barel.Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS terangkat USD1,49 atau 1,6 persen menjadi USD94,59 per barel. Angka ini melayang di dekat level tertinggi USD94,92 per barel.Adapun komentar AS terkait rencana serangan Rusia ke Ukraina dalam waktu dekat mengguncang pasar keuangan global. Di sisi lain, investor juga mengamati kesepakatan nuklir Iran."Jika pergerakan pasukan terjadi, minyak mentah Brent tidak akan mengalami kesulitan reli di atas level USD100," kata analis Oanda, Edward Moya.Di Amerika Serikat, harga minyak mendorong perusahaan energi untuk meningkatkan produksinya, sehingga mereka menambah rig minyak terbanyak dalam empat tahun.