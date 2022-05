OPEC: RUU NOPEC Berpotensi Bawa Kekacauan Lebih Besar di Pasar Energi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dubai: Para menteri OPEC terkemuka telah merespons undang-undang baru Amerika Serikat (AS) yang dimaksudkan untuk mengatur produksinya dengan mengatakan upaya semacam itu akan membawa kekacauan yang lebih besar ke pasar energi. Sejauh ini harga minyak telah melonjak usai invasi Rusia ke Ukraina.Komite Senat AS sebelumnya mengesahkan RUU Bipartisan No Oil Producing and Exporting Cartels (NOPEC) bipartisan baru dengan mayoritas 17-4, menandai langkah maju yang signifikan dalam proposal yang telah berusia puluhan tahun.Menteri Energi UEA Suhail Al Mazrouei mengatakan OPEC menjadi sasaran yang tidak adil atas krisis energi, dan langkah anggota parlemen AS untuk mengganggu sistem produksinya yang mapan dapat membuat harga minyak melonjak hingga 300 persen."Jika Anda menghalangi sistem itu, Anda perlu memerhatikan apa yang Anda minta, karena memiliki pasar yang kacau dan Anda akan melihat kenaikan harga 200 persen atau 300 persen yang tidak dapat ditangani dunia,” kata Al Mazrouei, dilansir dari CNBC International, Jumat, 13 Mei 2022.RUU NOPEC, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan bisnis AS dari lonjakan harga energi yang direkayasa, akan membuat aliansi terbuka untuk mendapat tuntutan hukum antimonopoli karena mengatur pengurangan pasokan yang menaikkan harga minyak mentah global.