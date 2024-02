Dow Jones Tergelincir Menanti Risalah The Fed

Ikuti terus perkembangan laporan keuangan terbaru

New York: Wall Street pada Senin malam bervariasi karena para investor menimbang laporan keuangan perusahaan terbaru. Serta menanti pertemuan kebijakan Federal Reserve di depan mata.Melansir Investing.com, Selasa, 30 Januari 2024, pada pukul 18:20 WIB Dow Jones Futures turun 0,1 persen, S&P 500 Futures datar dan Nasdaq 100 Futures naik 0,1 persen.Dalam transaksi yang diperpanjang, Nucor Corp (NYSE: NUE) naik 1,3 persen setelah jam kerja, melaporkan EPS USD3,16 versus USD2,93 yang diharapkan pada pendapatan USD7,7 miliar versus USD7,57 miliar yang diharapkan.Super Micro Computer Inc (NASDAQ: SMCI) naik 10,4 persen setelah perusahaan melaporkan EPS sebesar USD5,59 naik dibandingkan prediksi sebesar USD4,51, dengan pendapatan sebesar USD3,66 miliar naik dari prediksi sebesar USD2,8 miliar.Alexandria Real Estate Equities Inc (NYSE: ARE) turun 0,4 persen, melaporkan EPS kerugian sebesar USD0,54 per saham dibandingkan EPS USD0,56 yang diharapkan. Sementara pendapatan mencapai USD757,2 juta dibandingkan USD740,16 juta yang diharapkan.Selama sesi reguler perdagangan Senin, Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 masing-masing mencatat rekor penutupan keenam tahun ini, masing-masing naik 0,6 persen dan 0,8 persen, sementara NASDAQ Composite bertambah 1,1 persen.Pasar menguat pada Senin menyusul pengumuman Departemen Keuangan AS mereka memperkirakan akan meminjam lebih sedikit daripada yang diantisipasi sebelumnya pada kuartal pertama, sebagian besar karena perkiraan peningkatan arus fiskal bersih dan saldo kas yang lebih tinggi pada awal kuartal.Laporan pendapatan yang akan datang dari perusahaan-perusahaan teknologi berkapitalisasi besar, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) dan Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) juga akan diawasi dengan ketat.Perusahaan-perusahaan ini, bagian dari grup yang dikenal sebagai "Magnificent 7," telah berperan penting dalam menaikkan S&P 500 dengan keuntungan signifikan mereka. Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), Meta Platforms Inc (NASDAQ: META), dan Apple Inc (NASDAQ: AAPL) juga akan merilis laporan keuangan kuartalan mereka akhir minggu ini.Selain perusahaan teknologi, General Motors Company (NYSE:GM) dan United Parcel Service Inc (NYSE:UPS) adalah beberapa perusahaan ternama yang dijadwalkan akan membagikan laporan keuangannya sebelum pembukaan pasar pada hari Selasa, sementara Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) akan melaporkannya setelah pasar tutup.Para investor juga akan memantau data ekonomi hari Selasa mengenai perumahan, pasar tenaga kerja, dan kepercayaan konsumen saat mereka mematangkan ekspektasi mereka terhadap pengumuman kebijakan moneter hari Rabu dan konferensi pers berikutnya.