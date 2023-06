Wall Street Menghijau di Tengah Positifnya Rilis Data Ekonomi AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Hal itu terjadi sejalan dengan serangkaian data ekonomi baru yang menandakan ekonomi AS tangguh meskipun suku bunga lebih tinggi.Mengutip Xinhua, Rabu, 28 Juni 2023, indeks Dow Jones Industrial Average naik 212,03 poin atau 0,63 persen menjadi 33.926,74. Kemudian indeks S&P 500 bertambah 49,59 poin atau 1,15 persen menjadi 4.378,41. Indeks Komposit Nasdaq naik 219,90 poin atau 1,65 persen menjadi 13.555,67.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan pilihan konsumen dan teknologi memimpin kenaikan dan naik masing-masing 2,06 persen dan 2,04 persen. Kesehatan melawan tren dengan kehilangan 0,20 persen. Saham AS memantul karena investor menilai data ekonomi yang optimistis.Biro Sensus AS melaporkan bahwa pesanan barang tahan lama manufaktur AS melonjak 1,7 persen pada Mei setelah naik 1,2 persen yang direvisi naik pada April, didorong oleh permintaan yang kuat untuk pesawat penumpang dan mobil baru.Penjualan rumah keluarga tunggal baru naik 12,2 persen pada Mei ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 763 ribu unit, level tertinggi sejak Februari 2022. Indeks kepercayaan konsumen melompat ke pembacaan 109,7 pada Juni, jauh di atas ekspektasi pasar untuk indeks naik ke 104,0 dari pembacaan Mei direvisi 102,5."Kepercayaan konsumen meningkat pada Juni ke level tertinggi sejak Januari 2022, mencerminkan kondisi saat ini yang membaik dan ekspektasi yang meningkat," kata Kepala Ekonom The Conference Board Dana Peterson.Sementara itu, mega kapitalisasi teknologi memimpin kebangkitan dalam ekuitas, dengan nama-nama teknologi besar dan kecerdasan buatan (AI) seperti Meta Platforms, Microsoft, Tesla, dan Nvidia melonjak, membalikkan aksi jual. Untuk Juni, Nasdaq Composite ditutup hampir lima persen lebih tinggi.Analis Pasar Senior Oanda Edward Moya mengungkapkan saham AS bangkit kembali setelah beberapa data ekonomi AS yang kuat memberikan dorongan pada saham diskresioner konsumen dan karena investor kembali ke perdagangan AI. Penurunan beruntun harus diakhiri, tetapi itu tidak berarti pasar akan kembali."Ada banyak data ekonomi AS yang dirilis hari ini dan kesimpulan utamanya adalah ekonomi belum pecah," pungkas Moya.