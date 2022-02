Fed Dinilai Mulai Perlu Terapkan Mata Uang Digital Bank Sentral

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Washington: Gubernur Dewan Federal Reserve Lael Brainard memberikan paparan tentang peran mata uang digital bank sentral (CBDC) di Amerika Serikat (AS) dalam memperkuat stabilitas keuangan. Hal itu seiring penggunaan stablecoin dan cryptocurrency yang terus tumbuh dan negara-negara lain mengeluarkan CBDC mereka sendiri."Sangat penting bagi pembuat kebijakan, termasuk Federal Reserve, merencanakan masa depan sistem pembayaran dan mempertimbangkan berbagai opsi yang memungkinkan untuk mengedepankan potensi manfaat teknologi baru, sambil menjaga stabilitas," kata Brainard, dilansir dari Channel News Asia, Sabtu, 26 Februari 2022."CBDC di AS dapat menjadi salah satu cara potensial untuk memastikan bahwa orang-orang di seluruh dunia yang menggunakan dolar dapat terus mengandalkan kekuatan dan keamanan mata uang AS untuk bertransaksi dan menjalankan bisnis dalam sistem keuangan digital," tambahnya.Namun pembuat kebijakan Fed terbagi atas kebutuhan mata uang digital bank sentral, bahkan ketika banyak bank sentral lainnya di global mendesak rencana itu. Brainard muncul sebagai pendukung gagasan, meski dia menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak potensial dari CBDC di AS daripada membuat klaim langsung tentang perlunya mengadopsinya."Penting untuk mempertimbangkan bagaimana bentuk baru dari aset kripto dan uang digital dapat memengaruhi tanggung jawab Federal Reserve untuk menjaga stabilitas keuangan, sistem pembayaran yang aman dan efisien, akses rumah tangga dan bisnis ke uang bank sentral yang aman, lapangan kerja maksimum, dan stabilitas harga," tuturnya.Pendukung CBDC mengatakan penerapan CBDC bisa merampingkan sistem pembayaran, meningkatkan inklusi keuangan, dan meningkatkan stabilitas keuangan. Sementara yang lain khawatir tentang biaya, termasuk masalah privasi.Pada satu titik pembuat kebijakan Fed tampaknya setuju yakni The Fed tidak akan meluncurkannya tanpa dukungan yang jelas dari Gedung Putih dan Kongres AS.