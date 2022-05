Aksi Ambil Untung Bikin Minyak di Asia Merosot

Tokyo: Harga minyak mentah tergelincir di perdagangan Asia imbas aksi ambil untung yang dilakukan investor seiring dengan kekhawatiran pasokan minyak global yang membayangi dunia.

, Senin, 16 Mei 2022, minyak mentah berjangka Brent turun 64 sen atau 0,6 persen menjadi USD110,91 pada pukul 01.37 GMT.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS berkurang 60 sen atau 0,5 persen menjadi USD109,89 per barel.

"Pasar minyak diperkirakan akan naik minggu ini karena larangan yang tertunda oleh Uni Eropa terhadap minyak Rusia akan semakin memperketat pasokan minyak mentah dan bahan bakar global," kata kepala analis Kazuhiko Saito di Fujitomi Securities Co Ltd.



Adapun Uni Eropa masih menyetujui embargo bertahap pada minyak Rusia bulan ini meskipun ada kekhawatiran tentang pasokan energi di Eropa timur.



Sementara itu, bensin berjangka AS kembali mencatat rekor tertinggi sepanjang masa pada Senin karena penurunan stok memicu kekhawatiran pasokan.



"Harga minyak tetap bullish, terutama kontrak jangka pendek WTI, karena harga bensin AS terus naik di tengah melemahnya impor produk minyak dari Eropa," kata Saito dari Fujitomi Securities.



Di sisi pasokan, perusahaan energi AS menambahkan rig minyak dan gas alam selama delapan minggu berturut-turut karena harga tinggi dan dorongan oleh pemerintah federal mendorong pengebor untuk kembali ke sumur minyak.



Di tempat lain, OPEC+ Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia telah meremehkan rencana yang telah disepakati sebelumnya untuk peningkatan produksi karena kurangnya investasi di ladang minyak di beberapa anggota OPEC dan, baru-baru ini, penurunan dalam produksi Rusia.

Laporan bulanan terbaru dari OPEC menunjukkan produksinya pada April naik 153 ribu barel per hari (bph) menjadi 28,65 juta barel per hari, tertinggal dari kenaikan 254 ribu barel per hari yang diizinkan OPEC berdasarkan kesepakatan OPEC.

